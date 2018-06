Thiem heeft een set last van Nishikori

Tennisser Dominic Thiem is weer in goeden doen op Roland Garros. Voor het derde jaar op rij bereikte de als zevende geplaatste Oostenrijker de kwartfinale op het Franse gravel. In de vierde ronde kreeg Thiem slechts een set tegenstand van de Japanner Kei Nishikori: 6-2 6-0 5-7 6-4.

De outsider voor de winst bij de Open Franse tenniskampioenschappen had na een klein uurtje al twee sets gewonnen. Nishikori haalde het niveau niet van zijn vorige wedstrijd toen hij de Fransman Gilles Simon van de baan veegde in drie sets. In de derde set herstelde de voormalige nummer vier van de wereld zich. Tot onvrede van de 24-jarige Thiem moest hij zelfs een set afstaan aan de nummer negentien van de plaatsingslijst.

Tot een vijfde set liet Thiem het niet komen. De Oostenrijker brak in de zevende game en liet Nishikori, die last leek te hebben van zijn pols, in het vervolg niet meer terugkomen.