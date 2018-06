Toptijd Ghafoor op 400 meter, limiet De Witte

Madiea Ghafoor heeft haar persoonlijk record op de 400 meter flink aangescherpt op de FBK Games in Hengelo. De Amsterdamse eindigde in de race als vierde in 51,60, ruim onder haar oude record van 52,15. Ze nadert het Nederlands record van Ester Goossens, die in 1998 een tijd van 51,35 liep.

Ghafoor was al zeker van deelname aan de EK deze zomer in Berlijn. ,,Geweldig toch. Als je in zo’n mooi stadion loopt, wil je toch hard gaan’’, glunderde Ghafoor na haar race.

Lisanne de Witte finishte als zesde en liep met 51,85 onder de limiet voor de EK. Ze voegde zich bij de groep die nu al meer dan dertig atleten beslaat.

De winst op de 400 meter in Hengelo ging naar de Amerikaanse Shakima Wimbley, die 50,88 noteerde.