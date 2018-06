Van Vlerken derde in halve triatlon Kraichgau

Triatlete Yvonne van Vlerken is in het Duitse Kraichgau als derde geëindigd in een halve triatlon, die deel uitmaakt van de Challenge. De 39-jarige Nederlandse legde 2 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer hardlopen af in 4 uur, 34 minuten en 58 seconden. De zege ging naar de Duitse Laura Philipp in een tijd van 4.20.50, voor haar landgenote Daniela Sammler (4.31.16).

Van Vlerken was vijf jaar terug nog de beste in Kraichgau. In 2011 won de triatlete het evenement in Duitsland ook al eens.

Bij de mannen finishte de Nederlander Bas Diederen in de Ironman van Kraichgau als achtste in 4.04.34. De zege ging naar de Duitser Jan Frodeno (3.49.05).