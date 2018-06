Verhoeven bokst in Cruijff ArenA

Kickbokser Rico Verhoeven zal op 29 september te zien zijn in de Johan Cruijff ArenA. De tegenstander van de Brabander, die zaterdag zijn wereldtitel in Birmingham met succes verdedigde, is nog niet bekend. Mogelijk is het Badr Hari, tegen wie hij in december 2016 in het Duitse Oberhausen al eens bokste en won. Hari zat daarna onder meer een gevangenisstraf uit en keerde in maart dit jaar terug in de ring.

De wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA maken deel uit van een serie onder de naam Summer of Glory. Het betreft wedstrijden in New York, Denver, Shenzhen, Chicago en Amsterdam.

In New York komt op 20 juli onder meer de Nederlander Robin van Roosmalen in de ring, die zijn wereldtitel in het lichtgewicht verdedigt tegen de Thai Petchpanomrung Kiatmookao. Ook Yousri Belgaroui komt namens Nederland als uitdager in de ring tegen middengewicht-wereldkampioen Alex Pereira uit Braziliƫ.

Bij de wedstrijden in de ArenA komen ook Murthel Groenhart en Mohammed Jaraya in actie.