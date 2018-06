Visser derde op horden in 12,94

Atlete Nadine Visser is bij de FBK Games in Hengelo op de derde plaats geëindigd op de 100 meter horden. Haar tijd van 12,94 lag boven haar persoonlijke record van 12,78 en ze was ook minder snel dan haar beste tijd van dit seizoen. In Shanghai kwam de Hoornse vorige maand tot 12,81.

Visser zag de Amerikaanse Brianna McNeal winnen. De olympisch kampioene klokte 12,66. Een andere Amerikaanse, Queen Harrison, werd tweede in 12,93.

Visser was na afloop niet erg te spreken over haar race. De tijd viel tegen, ook al stond er lichte tegenwind. ,,Het was geen sterke race, minder dan de afgelopen wedstrijden die ik heb gedaan. Misschien zat er wat vermoeidheid in het lijf, want ik heb de afgelopen weken ver gereisd voor mijn wedstrijden”, zei ze.

Haar missie voor deze zomer blijft overeind en dat is een medaille op de EK in Berlijn. ,,Maar wil ik daar een plak halen, dan moet ik sneller en onder het Nederlands record.” Dat staat al sinds 1989 met 12,77 op naam van Marjan Olyslager.

,,Ik was graag wat harder gegaan, want je wilt voor je thuispubliek toch wat laten zien. Het enige goede aan deze race was dat ik het laatste stuk wel goed doortrok. Dat moet ik weer meenemen naar de volgende wedstrijd”, aldus de voormalige meerkampster, die in maart van dit jaar verrassend brons haalde op 60 meter horden bij de WK indoor en daarna besloot dit seizoen de meerkamp in te ruilen voor de horden