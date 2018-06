Wozniacki maandag terug voor vervolg

Caroline Wozniacki wacht maandag een pittige opgave. De Deense tennisster staat in de vierde ronde van Roland Garros achter tegen Daria Kasatkina. De Russische won zondag de eerste set in een tiebreak met 7-5.

In de tweede set is de stand 3-3 in games. De speelsters gaven bij de scheidsrechter aan dat ze door de invallende duisternis de bal niet goed meer konden zien. De partij wordt daarom maandag hervat.

Wozniacki, die eerder dit jaar de Australian Open op haar naam schreef, is bij het grandslamtoernooi in Parijs als tweede geplaatst. Als ze Kasatkina alsnog weet te verslaan, stuit ze in de kwartfinales op de Amerikaanse Sloane Stephens.