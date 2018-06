Zes keer goud roeiploeg bij start WB-seizoen

De roeiploeg is goed aan het wereldbekerseizoen begonnen. In Belgrado verzamelde Nederland negen medailles. Zes daarvan waren van goud, twee van zilver en een van brons. In Servië ontbraken veel sterke landen.

De meeste gouden medailles (vijf van de zes) kwamen op naam van de Nederlandse vrouwen. Roos de Jong en Lisa Scheenaard waren de beste in de dubbeltwee. Bij de lichte dubbeltwee ging het goud naar Ilse Paulis en Marieke Keijser. De overige drie gouden plakken bij de vrouwen behaalde Nederland bij de vier-zonder (Lies Rustenburg, José van Veen, Ymkje Clevering en Monica Lanz), de dubbelvier (Olivia van Rooijen, Karolien Florijn, Sophie Souwer en Nicole Beukers) en de acht (Ellen Hogerwerf, Marloes Oldenburg, Rustenburg, Van Veen, Clevering, Lanz, Aletta Jorritsma, Veronique Meester en stuurvrouw Dieuwke Fetter).

Bij de mannen was er goud voor de vier-zonder, met Bjorn van den Ende, Boudewijn Röell, Ruben Knab en Mechiel Versluis. Ook het zilver ging naar een Nederlandse boot, die met Kaj Hendriks, Tone Wieten, Jasper Tissen en Robert Lücken. Bij de vrouwen verzekerde Nederland zich bij de vier-zonder ook van de eerste en tweede plaats. Hogerwerf, Oldenburg, Jorritsma en Meester behaalden zilver.

De enige bronzen plak van Oranje kwam op naam van Elsbeth Beeres en Laila Youssifou, die uitkomen in de twee-zonder.