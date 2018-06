Zonderland vierde bij eerste optreden

Turner Epke Zonderland is bij zijn eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar oktober in Montreal als vierde geëindigd in de finale aan de rekstok. Dat gebeurde in het Sloveense Koper bij wedstrijden uit de World Cup Challenge. Zonderland kwam in de finale tot een score van 13,850. De laatste turner die in actie kwam, Audrys Nin Reyes uit de Dominicaanse Republiek, voorkwam dat Zonderland zijn rentree met een medaille bekroonde.

Het goud was voor de Japanner Takaaki Sugino die uitkwam op een score van 14,100. Daarna volgden Nin Reyes (14,050) en de Braziliaan Gustavo Polato (13,900).

Zonderland studeerde onlangs af als arts en richt zich nu weer volledig op zijn sport met ambities richting EK (augustus, Glasgow) en WK (oktober, Doha). De olympisch kampioen van Londen 2012 had zich vrijdag in de kwalificaties als vijfde geplaatst voor de finale met een score van 13,600. Zijn oefening in de finale kende een hogere moeilijkheidsgraad, de zogenoemde D-score: 5,9 tegen 5,6. Net als in de kwalificaties turnde hij drie losse vluchtelementen.