Zusjes Williams klaar in dubbelspel

Tennissters Serena en Venus Williams zijn uitgeschakeld in het dubbelspel op Roland Garros. De Amerikaanse zussen verloren in de derde ronde van de Spaanse María José Martinez Sanchez en de Sloveense Andreja Klepac, die als derde zijn geplaatst, in drie sets: 6-4 6-7 (4) en 6-0. De wedstrijd duurde twee uur en elf minuten.

Serena en Venus wonnen het vrouwendubbelspel op Roland Garros in 1999 en 2010. Serena Williams is wel nog actief in het enkelspel. In de vierde ronde neemt ze het maandag op tegen de Russische Maria Sjarapova. Venus Williams werd vroegtijdig uitgeschakeld.