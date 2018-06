Golden State met 2-0 voorsprong naar Cleveland

De basketballers van Golden State Warriors staan op een 2-0 voorsprong in de NBA-finale. De regerend kampioen won in de best-of-sevenserie ook de tweede thuiswedstrijd van Cleveland Cavaliers met 122-103 in Oakland, Californië.

Vanaf het eerste fluitsignaal nam de ploeg van Stephen Curry de leiding en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Met negen driepunters en in totaal 33 punten was Curry de gevierde man. Ook de andere ster van Golden State, Kevin Durant, droeg met 26 punten, 9 rebounds en 7 assists zijn steentje bij.

Durant had daarnaast zijn handen vol aan LeBron James. Het lukte hem aardig om de ster van Cleveland af te stoppen. James behaalde ‘slechts’ 29 punten, 9 rebounds en 13 assists. In de eerste wedstrijd scoorde hij in zijn eentje nog 51 punten.

De volgende twee wedstrijden zijn in Cleveland.