Halep voortvarend naar kwartfinales

Tennisster Simona Halep heeft zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Roemeense aanvoerster van de wereldranglijst walste in de vierde ronde in een uur tijd en twee sets over Elise Mertens heen. Ze gunde de als zestiende geplaatste Belgische drie games: 6-2 6-1.

Halep stond vorig jaar in Parijs in de eindstrijd. Toen verloor ze van de Letse Jelena Ostapenko. De 26-jarige Roemeense wacht nog altijd op haar eerste grandslamoverwinning. In 2014 stond ze ook in de finale in Parijs en eerder dit jaar ging ze onderuit in de finale van de Australian Open.

Mertens, die in Parijs ook dubbelde met Demi Schuurs, kon vanaf het begin het hoge tempo amper bijbenen. Halep domineerde de partij en liet de Leuvense praktisch kansloos.

In de kwartfinale komt Halep te staan tegenover de winnares van de partij tussen de Duitse Angelique Kerber en de Française Caroline Garcia. Kerber schakelde in de derde ronde Kiki Bertens uit.