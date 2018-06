Schwartzman overmeestert Anderson

Diego Schwartzman is vooralsnog aan zijn beste Roland Garros bezig. De Argentijnse tennisser vocht zich in de vierde ronde voorbij de hoger ingeschaalde Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Hij won de partij op het gravel van Parijs van de nummer zes van de plaatsingslijst na bijna vier uur in vijf sets: 1-6 2-6 7-5 7-6 (6) 6-2.

Het duurde wel even voordat Schwartzman op stoom kwam tegen de hard serverende Anderson, die vorig jaar in de US Open zijn eerste finaleplaats haalde. In een mum van tijd stond de 25-jarige nummer 12 van de wereld twee sets achter. In de derde set kroop de Argentijn uit zijn schulp en ontvouwde zich een spannend gevecht, waarin Schwartzman steeds meer de overhand nam. Hij won het derde en vierde bedrijf en had in de beslissende vijfde set geen moeite meer met de moegestreden Anderson.

Zijn tegenstander in de kwartfinale is titelverdediger Rafael Nadal, die in de vierde ronde won van de Duitser Maximilian Marterer.