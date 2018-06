Serena Williams trekt zich terug in Parijs

Tennisster Serena Williams heeft zich teruggetrokken van Roland Garros. Dat deed de Amerikaanse voormalige nummer één van de wereld kort voor het begin van haar partij in de vierde ronde tegen Maria Sjarapova. Williams is geblesseerd.

Eerder meldde Williams zich al af voor de graveltoernooien van Rome en Madrid. Sinds haar terugkeer op de baan na te zijn bevallen van een dochter heeft ze nog niet vaak op het niveau van weleer gespeeld.

Williams (36), 23 keer winnares van een grand slam, zei dat ze last heeft van een borstspierblessure. ,,Het is heel jammer, maar ik kan niet eens fatsoenlijk serveren. Dan heeft het weinig zin de baan op te gaan.” Of ze straks wel op Wimbledon aan de start verschijnt, is vooralsnog onduidelijk. ,,Ik laat hier op korte termijn een MRI-scan maken en raadpleeg zo veel mogelijk specialisten. Nu weet ik niet waar ik aan toe ben.”

Voor Parijs dateerde haar laatste grandslamzege begin 2017, de Australian Open. Ze veroverde in Melbourne de titel, terwijl ze al zwanger was.

Op Roland Garros, waar ze drie keer won, leek ze weer aardig op dreef. Williams versloeg achtereenvolgens de Tsjechische Kristyna Pliskova, de Australische Ashleigh Barty en de Duitse Julia Görges. ,,Het ging fantastisch”, vond ze zelf. ,,Mijn terugkeer op het niveau van een grand slam was bijna perfect. Dit is een ongelooflijke teleurstelling.”