Wozniacki buigt voor Kasatkina

De Deense toptennisster Caroline Wozniacki is uitgeschakeld op Roland Garros. De nummer twee van de plaatsingslijst boog in de vierde ronde van het grandslamtoernooi van Parijs voor de Russin Daria Kasatkina in twee sets: 6-7 (5) 3-6.

Wozniacki won in januari nog de Australian Open, maar in Parijs zette de pas 21-jarige Kasatkina haar de voet dwars. De partij was zondag al begonnen, maar moest door de invallende duisternis worden afgebroken. Wozniacki had toen de eerste set al verloren in de tiebreak. De stand in de tweede set was 3-3.

Kasatkina nam bij de hervatting meteen het initiatief en rekende resoluut af met de Deense. De als veertiende geplaatste Russin treft in de kwartfinale de Amerikaanse Sloane Stephens.