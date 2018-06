Ackermann wint rit Dauphiné, Impey leider

De Duitser Pascal Ackermann heeft de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen, een rit over 180 kilometer van Montbrison naar Belleville. De renner van Bora-hansgrohe hield in de massasprint de Noor Edvald Boasson Hagen en de Zuid-Afrikaan Daryl Impey achter zich.

De Pool Michal Kwiatkowski, de leider in het algemeen klassement, kwam kort voor het ingaan van de laatste kilometer ten val. Hij bereikte enkele minuten na het peloton de finish, maar die verloren tijd wordt niet doorberekend. Dankzij de bonificaties is Impey wel de nieuwe leider. De renner van Mitchelton-Scott stond op 2 seconden van Kwiatkowski.

Drie renners reden het grootste deel van de dag voorop: de Kazak Nikita Stalnov, de Canadees Antoine Duchesne en de Fransman Pierre-Luc Périchon. Stalnov, een renner van Astana, werd pas kort na de boog van de laatste kilometer achterhaald door het sprintende peloton dat Kwiatkowski dus toen al kwijt was. De oud-wereldkampioen was op een van de vele rotondes onderuit gegaan. Sprinters als de Fransman Bryan Coquard en de Nederlander Fabio Jakobsen hadden eerder al het peloton moeten laten gaan in de lastige finale. Topsprinters als Marcel Kittel en André Greipel zijn niet eens naar Frankrijk afgereisd, waar de sprinters sowieso niet veel kansen hebben. Woensdag is er een ploegentijdrit, daarna trekt het peloton de bergen in.

De 24-jarige Ackermann, dit jaar al goed voor een ritzege in de Ronde van Romandië, maakte er een krachtige sprint van, waarin hij van ver Boasson Hagen nog wist te passeren. Impey, maandag ritwinnaar, verbaasde zichzelf opnieuw met de derde plaats en met de leiderstrui. ,,We moeten winnen om de trui te behouden, we gaan er alles aan doen”, zei Impey over de ploegentijdrit, waarin zijn Mitchelton-Scott en de Sky-ploeg van Kwiatkowski de voornaamste kanshebbers zijn.