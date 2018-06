Bovendeert alsnog in Champions Trophy

Hockeyer Roel Bovendeert is alsnog opgeroepen voor de Champions Trophy, die eind juni in Breda plaatsvindt. De veertienvoudig international van Bloemendaal vervangt Terrance Pieters, die een blessure heeft opgelopen.

Pieters raakte afgelopen zaterdag tijdens de play-offs wedstrijd Almere – Hurley geblesseerd aan zijn hamstring. Het herstel zal langer duren dan drie weken waardoor Pieters niet op tijd fit is om deel te nemen aan de laatste editie van het hockeytoernooi. ,,Het is natuurlijk een grote teleurstelling voor Terrance, die voor het eerst een toernooi in eigen land zou gaan spelen. Maar de tijd om volledig te kunnen herstellen is te kort, en dus moesten we deze beslissing nu nemen”, legde bondscoach Max Caldas uit. ,,Omdat we niet alleen de selectie voor dit toernooi maar alle jongens uit onze trainingsgroep gevraagd hebben te blijven trainen, kan Roel nu direct aansluiten.”