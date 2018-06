Djokovic uitgeschakeld in kwartfinales

Novak Djokovic is strijdend ten onder gegaan in de kwartfinales van Roland Garros. De Servische tennisser kwam in de partij tegen de Italiaan Marco Cecchinato nog wel terug van een 2-0-achterstand in sets, maar in de vierde set verzuimde Djokovic het bij een voorsprong van 5-3 af te maken. De onvermoeibare Italiaan sleepte er een tiebreak uit. Djokovic kreeg daarin drie setpunten, maar Cecchinato besliste de partij op zijn vierde wedstrijdpunt toch met 6-3 7-6 (4) 1-6 7-6 (11) in zijn voordeel.

Djokovic liet zich tijdens de partij tot twee keer toe behandelen aan zijn nek en onderbeen. In de tweede set kreeg de kampioen van 2016 in Parijs ook kansen om die naar zich toe te trekken, maar hij kon de setpunten tegen de Italiaanse nummer 72 van de wereld niet verzilveren.

Cecchinato schakelde in de vierde ronde ook al de als achtste geplaatste Belg David Goffin uit. Hij is de eerste Italiaan in veertig jaar die erin slaagt zich te plaatsen voor de halve finales op een grandslamtoernooi. Hij neemt het daarin op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.

Cecchinato kon het niet geloven dat hij Djokovic had uitgeschakeld. ,,Ben ik aan het dromen? Misschien ben ik aan het slapen? Ik snap er helemaal niks van”, zei de verbouwereerde Italiaan.

Cecchinato had tot deze editie nog nooit een wedstrijd op Roland Garros gewonnen. Gesteund door zijn zeges van de afgelopen dagen ging hij onbevangen de strijd aan met Djokovic, die na zijn elleboogblessure nog niet de topper is van weleer. De Italiaan pakte verrassend de eerste twee sets. Djokovic leek daarna sterk terug te komen, maar de Italiaan hield stand. Ook in de tiebreak van de vierde set, die van hoog niveau was met prachtige ballen van Djokovic en een standvastige Cecchinato. Na een fraai gevecht was de winst voor hem.