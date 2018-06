‘Kampioen van de NBA niet naar Trump’

De kampioen van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gaat niet op bezoek bij president Donald Trump. Dat hebben spelers van Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors gezegd nadat Trump de uitnodiging voor het Americanfootballteam Philadelphia Eagles, de winnaar van de Super Bowl, had ingetrokken.

,,Het is typerend voor hem en ik ben ook niet verrast. Maar het maakt niet uit wie er wint, Golden State of Cleveland gaat zeker niet naar het Witte Huis”, zei LeBron James, sterspeler van de Cavaliers. Hij hoopt vooral dat de fans in Philadelphia niet te veel waarde hechten aan de beslissing van Trump. ,,Wij als Amerikanen en vooral de mensen in Philadelphia moeten de fantastische prestatie van het team niet laten overschaduwen door dit nieuws. Het winnen van de Super Bowl, de Stanley Cup of de NBA is veel groter dan een uitnodiging van het Witte Huis.”

Het intrekken van de uitnodiging van de Eagles heeft waarschijnlijk te maken met de weigering van een aantal spelers om te knielen tijdens het volkslied.

In de strijd om de titel in de NBA leiden de Warriors met 2-0.