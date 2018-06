Murray niet naar Rosmalen

Andy Murray komt toch niet naar het tennistoernooi in Rosmalen. De Britse tennisser wilde bij het Libéma Open zijn rentree maken na zijn heupoperatie die hij in januari onderging, maar hij heeft de organisatie laten weten dat hij niet op tijd fit zal zijn. Hij moet zijn rentree op de ATP Tour uitstellen.

,,Ik vind het heel jammer dat ik niet kan spelen in Rosmalen. Ik keek er naar uit om voor de eerste keer hier te spelen, maar ik ben er nog niet klaar voor. Mijn doel is nog steeds om binnen een paar weken weer te kunnen spelen, maar ik wil 100 procent fit zijn op het moment dat ik terugkeer”, laat Murray weten.

Er kwamen begin mei al berichten in de Engelse media dat Murray tegenslag had bij zijn herstel. Maar toen hoopte de organisatie toch nog op de komst van Murray. ,,Het is jammer dat het dit jaar niet gaat lukken, maar we hebben alle begrip voor zijn beslissing. Door de goede contacten met Andy en zijn team hopen we een goede basis te hebben gelegd om hem in de toekomst in Rosmalen te zien”, aldus toernooidirecteur Marcel Hunze.

De 31-jarige Murray kreeg vorig jaar in de aanloop naar Wimbledon last van zijn heup. Nadat hij op het grandslamtoernooi in Londen werd uitgeschakeld in de kwartfinales, verergerden de klachten en laste hij een lange pauze in. Eind 2017 leek Murray hersteld en speelde hij een demonstratiepartij in Abu Dhabi, maar toch moest de Brit de Australian Open weer afzeggen wegens zijn pijnlijke heup. In januari onderging hij een operatie. Hij zag Rosmalen als ideale voorbereiding om dit jaar weer mee te kunnen doen aan Wimbledon, maar moet zijn plannen nu bijstellen.

Het toernooi in Rosmalen begint op 11 juni.