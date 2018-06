Rentree Kelderman in Zwitserland

Wilco Kelderman maakt zaterdag in de Ronde van Zwitserland zijn rentree in het wielerpeloton. De renner van Sunweb liep in maart bij een val in Tirreno-Adriatico een sleutelbeenbreuk op. Het herstel duurde langer dan verwacht.

Kelderman is net terug van een hoogtestage en hoopt op een goed klassement in Zwitserland. In principe staat hij daarna ook opgesteld in de Tour de France, waarin hij voor dagsuccessen gaat. Kelderman mikt later dit jaar op een topklassering in de Ronde van Spanje.

Ook Michael Matthews keert na ruim een maand terug in competitie. De Australiër trainde met Kelderman de afgelopen weken op hoogte. ,,Ze hebben in Livigno getraind en lijken beiden goed in vorm”, liet ploegleider Morten Bennekou weten. ,,We reizen met een sterke ploeg naar Zwitserland, met op alle terreinen kans op succes. We mikken zeker ook op een goed resultaat in de ploegentijdrit.”

De ploeg waarmee Sunweb naar Zwitserland afreist bestaat verder uit Sam Oomen, de Deen Søren Kragh Andersen, de Duitsers Nikias Arndt en Simon Geschke en de Belg Edward Theuns.