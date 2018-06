Stephens naar halve finales in Parijs

Sloane Stephens heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De als tiende geplaatste Amerikaanse tennisster rekende met 6-3 6-1 af met Daria Kasatkina uit Rusland.

Stephens kan zich nu opmaken voor een duel met haar landgenote Madison Keys, die te sterk was voor Joelia Poetintseva uit Kazachstan. De partij tegen Keys is een herhaling van de finale van de US Open, waarin Stephens haar landgenote versloeg.

Zowel Stephens als Keys staat voor het eerst in de halve finales van Roland Garros. Voor beiden was het beste resultaat tot deze editie de vierde ronde.