Tennisster Keys naar halve finales in Parijs

Tennisster Madison Keys heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De 23-jarige Amerikaanse, vorig jaar verliezend finaliste op de US Open, ontdeed zich in de kwartfinale van de ongeplaatste Joelia Poetintseva uit Kazachstan: 7-6 (5) 6-4. Keys was in de voorgaande jaren nooit verder gekomen dan de vierde ronde in Parijs.

De nummer 13 van de wereld treft in de halve finale mogelijk landgenote Sloane Stephens, van wie ze vorig jaar de eindstrijd in New York verloor. Stephens moet eerst nog wel zien te winnen van Daria Kasatkina uit Rusland.