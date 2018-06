Thiem klopt aangeslagen Zverev

Dominic Thiem heeft voor het derde jaar op rij de halve finales bereikt van Roland Garros. De Oostenrijkse tennisser, specialist op gravel, had in de kwartfinale weinig moeite met Alexander Zverev, die in de tweede set een bovenbeenblessure opliep en daarna aangeslagen over de baan liep. Thiem versloeg de Duitse nummer twee van de plaatsingslijst binnen 2 uur in drie sets: 6-4 6-2 6-1.

De 24-jarige Oostenrijker bleef de afgelopen twee jaar steeds steken in de halve finales. In 2016 verloor Thiem van Novak Djokovic, vorig jaar werd hij overklast door Rafael Nadal. Thiem is wel de enige tennisser die Nadal vorig jaar en dit jaar wist te verslaan op gravel.

De nummer 8 van de wereld kan de tienvoudig winnaar van Roland Garros dit keer pas in de eindstrijd tegen komen. Thiem staat in de halve finale tegenover de winnaar van de partij tussen Djokovic en de Italiaanse verrassing Marco Cecchinato.