Vol programma Van Rouwendaal op EK open water

Zwemster Sharon van Rouwendaal krijgt weer een druk programma bij de Europese kampioenschappen open water in augustus in Glasgow. De olympisch kampioene op de 10 kilometer staat ingeschreven voor de olympische afstand en ook voor de 5 kilometer, de 25 kilometer en de teamwedstrijd.

Ferry Weertman zwemt individueel alleen de 10 kilometer, het onderdeel waarop hij twee jaar geleden in Rio olympisch goud pakte. Hij doet mee aan de teamwedstrijd. Esmee Vermeulen maakt voor het eerst haar opwachting bij de EK open water. Ze start op de 5 en 10 kilometer en met het team. Pepijn Smits zwemt hetzelfde programma. Marcel Schouten, die afgelopen weekend meedeed aan de Open Franse kampioenschappen, zit niet bij de ploeg voor de EK in Glasgow.

,,Waarschijnlijk de koudste locatie in de geschiedenis van de EK open water zwemmen”, zegt coach Marcel Wouda. ,,Met verwachte temperaturen van 16 tot 18 graden worden het ‘wetsuit races’. Dit maakt de wedstrijden bijzonder onvoorspelbaar. We hebben een ploeg die voorbereid is op deze omstandigheden en klaar is om het allerbeste te laten zien wat mogelijk is.”