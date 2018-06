Al 33 atleten gekwalificeerd voor EK

De EK atletiek in Berlijn zijn nog twee maanden weg, maar nu al hebben 33 Nederlandse atleten zich gekwalificeerd voor de Europese titelstrijd. De Atletiekunie maakte die tussenstand bekend. De komende periode kan de ploeg verder uitdijen, als ook de estafetteploegen nog worden toegevoegd. Aan de vorige EK in 2016 in Amsterdam deed een recordaantal van 55 Nederlandse atleten mee.

Lisanne de Witte en Liemarvin Bonevacia waren afgelopen zondag de laatste twee atleten die de limiet slechtten. Zij liepen bij de FBK Games onder de vereiste tijd op de 400 meter.

Dafne Schippers, Sifan Hassan en Anouk Vetter hoefden niet aan een limiet te voldoen. Zij zijn door hun behaalde medaille op de WK vorig jaar in Londen verzekerd van deelname. Nadine Visser heeft zich geplaatst voor de zevenkamp, maar zij kiest in Berlijn voor de 100 meter horden.

Opvallende nieuwkomer in de ploeg is Denzel Comenentia, die zich heeft geplaatst voor het kogelslingeren én het kogelstoten.

Atleten hebben nog tot en met 22 juli om zich te kwalificeren.