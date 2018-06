Kwartfinales in Parijs afgebroken door regen

De laatste twee kwartfinales in het mannenschema op Roland Garros worden donderdag hervat. Regenbuien zorgden ervoor dat de wedstrijd tussen Rafael Nadal en Diego Schwartzman en het duel Marin Cilic – Juan Martin del Potro niet konden worden afgemaakt.

Een eerste bui zorgde al voor een onderbreking van beide kwartfinales. De Spaanse nummer één van de wereld stond op dat moment met 6-4 en 3-2 achter tegen de Argentijnse nummer twaalf van de wereld.

Nadat het weer droog was, won Nadal drie games op rij en serveerde voor de set. Bij een stand van 30-15 kwamen de paraplu’s weer tevoorschijn. De organisatie keek het even aan maar besloot om 19.30 uur dat spelen op woensdag geen zin meer had.

De Kroaat Cilic en de Argentijn Del Potro waren nog bezig met de eerste set. De nummer vier en zes van de wereld zijn aan elkaar gewaagd. In de tiebreak stond het 5-5 toen regen andermaal spelbreker werd.