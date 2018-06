Kwiatkowski terug aan kop in Dauphiné

De Poolse wielrenner Michal Kwiatkowski heeft de leiderstrui in het Critérium du Dauphiné heroverd. Hij dankt die koppositie aan een indrukwekkende optreden van zijn Team Sky in de derde etappe van de Franse rittenkoers uit de WorldTour, een ploegentijdrit. Het team reed de 35 kilometer van Pont-de-Vaux naar Louhans-Châteurenaud in verreweg de beste tijd: 36.33 minuten, oftewel 57,456 kilometer per uur.

BMC zette de tweede tijd neer, maar was wel 38 seconden langzamer. Lotto-Soudal klokte de derde tijd, 53 tellen trager dan Team Sky. Mitchelton-Scott kwam niet verder dan de vierde tijd op 56 seconden van Sky. De Zuid-Afrikaan Daryl Impey raakte daardoor de leiderstrui kwijt.

Kwiatkowski heeft in het algemeen klassement drie ploeggenoten achter zich, met de Italiaan Gianni Moscon op 3 seconden als tweede.