Mayweather in 1 avond best verdienende sporter

De Amerikaanse bokser Floyd Mayweather staat weer op de plek waar hij zo graag wil staan. Volgens zakenblad Forbes is ‘Money’, zoals zijn bijnaam luidt, de best verdienende sporter van afgelopen jaar. Mayweather had slechts één avond nodig om 275 miljoen dollar (omgerekend 235 miljoen euro) te mogen bijschrijven op zijn toch al zo goed gevulde bankrekening.

De gelouterde bokser was eigenlijk met pensioen, maar besloot vorig jaar zijn handschoenen weer aan te trekken toen hij werd uitgedaagd door de Ierse kooivechter Conor McGregor. Het titanenduel in Las Vegas werd al snel omgedoopt in ‘Money Fight’, met een geschatte omzet van ruim 600 miljoen dollar.

Volgens Forbes ontving de 41-jarige Mayweather als winnaar van het gevecht 275 miljoen dollar en verdiende hij ook nog eens 10 miljoen aan andere optredens. Een jaar eerder was Cristiano Ronaldo met 93 miljoen dollar de best verdienende sporter volgens het zakenblad. Nu moet de Portugese voetballer met een inkomen van 108 miljoen niet alleen Mayweather voor zich dulden, maar ook zijn Argentijnse rivaal Lionel Messi van FC Barcelona (111 miljoen). McGregor haalde dankzij ‘Money Fight’ 99 miljoen binnen, goed voor plek vier op de lijst van Forbes.

De Braziliaan Neymar, sinds afgelopen zomer de duurste voetballer ter wereld, steeg met een inkomen van 90 miljoen naar plek vijf. Neymar houdt daarmee basketballer LeBron James (85,5) en tennisser Roger Federer (77,2) achter zich. Op de lijst van 25 sporters staat geen enkele vrouw. De Amerikaanse tennisster Serena Williams zat er een jaar eerder wel bij, maar zij kwam 2017 amper in actie omdat ze voor het eerst moeder werd.