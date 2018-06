Motorcoureur Lorenzo naar Honda

De Spaanse motorcoureur Jorge Lorenzo verruilt Ducati voor Honda. Lorenzo gaat bij het Japanse fabrieksteam een ‘koningskoppel’ vormen met landgenoot Marc Márquez, de wereldkampioen van de afgelopen twee jaar in de MotoGP en huidige leider in de WK-stand. Lorenzo vervangt hij Honda een andere Spanjaard, Dani Pedrosa, van wie een dag eerder bekend werd dat hij na achttien jaar Honda verlaat.

De 31-jarige coureur van Mallorca heeft vijf wereldtitels op zak, waarvan drie behaald in de koningsklasse (2010, 2012 en 2015). Lorenzo pakte twee wereldtitels in de 250cc, de huidige Moto2, op een Aprilia. In de MotoGP vierde de Spanjaard zijn grootste successen bij Yamaha.

Lorenzo is nu bezig aan zijn tweede jaar bij Ducati. Hij boekte zondag op het circuit van Mugello pas zijn eerste overwinning voor dat Italiaanse team. In de WK-stand neemt Lorenzo de tiende plaats in.