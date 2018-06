Norris wijst aanbod Toro Rosso af

Reserverijder Lando Norris van Formule 1-team McLaren is niet ingegaan op een aanbod van Toro Rosso het racestoeltje van Nieuw-Zeelander Brendon Hartley over te nemen. De achttienjarige Norris, momenteel leider in de Formule 2, ziet zijn toekomst bij McLaren. ,,Ik voel me gevleid door de belangstelling, maar ik ben volledig gefocust op de Formule 2 en hoor thuis bij McLaren”, aldus de talentvolle Brit.

Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull, zou Hartley willen lozen omdat hij tot dusver ondermaats presteert. De verhalen dat hij voortijdig moet vertrekken doken op na de Grand Prix van Monaco, maar Toro Rosso wil er officieel niets over kwijt. McLaren liet weten dat het de aanbieding van Toro Rosso heeft afgewezen. ,,Het verbaast ons niet dat andere teams onze coureurs benaderen. Ze zien net als wij hun grote talent”, aldus een woordvoerder.