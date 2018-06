Volleyballers sluiten af met zege op Slovenië

De Nederlandse volleyballers hebben de groepsfase van de Golden European League afgesloten met een zege op Slovenië. Oranje won in Maribor met 3-1 (25-19 25-23 23-25 25-14). De overwinning betekende dat het team van bondscoach Gido Vermeulen als tweede eindigde achter Turkije. Al voor de wedstrijd wist Nederland dat het geen poulewinnaar meer kon worden en om die reden niet geplaatst is voor de Final Four van het nieuwe landentoernooi bij de mannen.

Vermeulen speelde met Nimir Abdelaziz, Maarten van Garderen, Wessel Keemink, Fabian Plak, Robbert Andringa en Tim Smit en libero Just Dronkers in de basis. Dirk Sparidans kreeg als libero ook speeltijd, evenals Gijs Jorna, Niels de Vries en Thijs ter Horst. Abdelaziz was de uitblinker aan Nederlandse zijde. De ploeg won de eerste en tweede set, maar moest de derde set aan de thuisploeg laten. In het vierde bedrijf rekende Oranje resoluut af met de tegenstander.