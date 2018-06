Abdelaziz en Dijkema beste volleyballers

Volleyballers Nimir Abdelaziz en Laura Dijkema zijn onderscheiden. De internationals kregen in het Topsportcentrum in Rotterdam de Ingrid Visser Award, de prijs voor de beste Nederlandse volleyballers van het afgelopen jaar (2017). Deze prijs is vernoemd naar de in 2013 vermoorde recordinternational Ingrid Visser. Haar moeder, Patsy Visser, overhandigde Dijkema en Abdelaziz de awards.

De vakjury en het publiek bepalen gezamenlijk wie de prijzen krijgen. De stem van beide partijen telt voor 50 procent mee.

Abdelaziz kreeg de prijs vanwege zijn opmerkelijke gedaantewisseling van spelverdeler tot aanvaller. Hij presteerde in die rol niet alleen goed voor het Nederlands team, maar ook voor zijn Italiaanse club Milano.

Dijkema werd vorig jaar kampioen van Italiƫ met haar club Novara. Met de Nederlandse ploeg eindigde ze tweede op het EK in Azerbeidzjan en werd ze gekozen tot beste spelverdeelster van het evenement.

Matt van Wezel is uitgeroepen tot beste trainer. Hij leidde de vrouwen van Sliedrecht Sport naar de bekerwinst en de landstitel. De prijs voor het beste talent ging naar Sarah van Aalen, spelverdeelster van Jong Oranje.