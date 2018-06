Del Potro naar halve finales Roland Garros

Juan Martin del Potro heeft voor de tweede keer in zijn carrière de laatste vier gehaald op Roland Garros. De Argentijnse tennisser rekende in vier sets af met de als derde geplaatste Kroaat Marin Cilic: 7-6 (5) 5-7 6-3 7-5. De 29-jarige Del Potro bereikte in 2009 al eens de halve finales in Parijs, waarin hij moest buigen voor Roger Federer. De Zwitser pakte vervolgens ook de enige grandslamtitel die nog ontbrak op zijn erelijst.

Del Potro treft nu titelverdediger Rafael Nadal in de halve finales. De Spanjaard, tienvoudig winnaar in Parijs, rekende in de kwartfinale in vier sets af met een andere Argentijn: Diego Schwartzman (4-6 6-3 6-2 6-2).

De partij tussen Del Potro en Cilic, de nummers zes en vier van de wereld, werd woensdag in de tiebreak van de eerste set afgebroken vanwege de regen. Op dat moment was de stand volledig in evenwicht: 6-6 (5-5). Ruim een halve dag later beleefde Del Potro de beste start op het Court Suzanne-Lenglen.

De twee lange tennissers, die beiden een keer de US Open wonnen, bestookten elkaar vanaf de baseline met harde slagen. Cilic trok de stand gelijk door dankzij een break in de elfde game set twee te winnen, maar daarna nam Del Potro weer de leiding.

In de vierde set slaagde de Argentijn er op 5-5 in om Cilic weer te breken. Del Potro maakte het daarna op eigen service af. De 1,98 meter lange tennisser neemt het nu voor de vijftiende keer op tegen Nadal. De Spanjaard staat in de onderlinge ontmoetingen met 9-5 voor. Nadal won het laatste duel, vorig jaar in de halve finales van de US Open. Del Potro versloeg de Spanjaard in 2016 in de halve finales van de Olympische Spelen.