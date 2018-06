Hamilton ongelukkig met uitstel nieuwe motor

Formule 1-coureur Lewis Hamilton baalt stevig dat hij bij de Grote Prijs van Canada in Montreal niet kan beschikken over de nieuwe motor voor zijn Mercedes. ,,Dat is uitgesproken ongelukkig”, zei de viervoudige wereldkampioen uit Groot-Brittannië. ,,Ik neem aan dat Red Bull en Ferrari hier wel met ‘upgrades’ op het circuit verschijnen. Wat mij betreft, is Ferrari zondag de grote favoriet voor de overwinning.”

Mercedes liet eerder deze week weten dat wegens ,,kwaliteitsproblemen” de nieuwe en verbeterde krachtbron pas over twee weken in gebruik kan worden genomen bij de Grote Prijs van Frankrijk.

Hamilton kan zondag de Grand Prix van Canada voor de zevende keer op zijn naam schrijven. Hij komt dan op gelijke hoogte met recordhouder Michael Schumacher uit Duitsland.

Hamilton leidt in de WK-stand met 110 punten, gevolgd door de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) met 96 punten.