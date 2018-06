Martina zevende op 200 m in Oslo

Churandy Martina heeft in de Diamond League op de 200 meter in Oslo een bijrol vervuld. De 33-jarige sprinter kwam als achtste en laatste binnen in een tijd van 20,86. Door een diskwalificatie van de Amerikaan Dedric Dukes werd hij als zevende geklasseerd. De Turkse wereldkampioen Ramil Guliyev zegevierde in 19,90.

Martina liep afgelopen zondag bij de FBK Games in Hengelo een tijd van 20,85. Hij heeft op deze afstand al voldaan aan de limiet voor de EK in augustus in Berlijn. In Stockholm verschijnt Martina zondag opnieuw aan de start.

Op de 1500 meter kon Valentijn Weinans geen indruk maken. Hij eindigde als twaalfde in een tijd van 3.45,17. De 22-jarige Nederlander bleef daarmee bijna 5 seconden boven zijn persoonlijke record en ruim 6 seconden boven de EK-limiet.

De 100 meter bij de vrouwen werd gewonnen door Murielle Ahouré. De Ivoriaanse sprintster klokte een tijd van 10,91. De Britse Dina Asher-Smith liep een nationaal record en eindigde met 10,92 op de tweede plek. Michelle-Lee Ahye eindigde in 11,06 als derde. Dafne Schippers verscheen niet aan de start in Oslo.

De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya zegevierde op de 800 meter in 1.57,25.

Op de 3000 meter steeplechase bij de vrouwen ging het mis. De officials hadden één van de balken op mannenhoogte ingesteld en grepen pas na drie rondes in. Verschillende atleten struikelden over de te hoge hindernis. De Keniaanse Hyvin Kiyeng won in 9.09,63.