Ricciardo hoopt gridstraf nog te ontlopen

Formule 1-coureur Daniel Ricciardo wil bij de Grand Prix van Canada zondag in Montreal ontkomen aan een dreigende gridstraf. ,,We hopen dat de auto waarmee we vrijdag starten het hele weekeinde doorkomt”, liet de Australische ploeggenoot van Max Verstappen (Red Bull) weten. ,,En als dat lukt, zal er voor mij geen straf zijn. Ik incasseer de ‘penalty’ veel liever op een ander moment, bijvoorbeeld over twee weken bij de Grote Prijs van Frankrijk. Ik zit nu een goede flow.”

Adrian Newey, de technische baas van renstal Red Bull, zei maandag dat Ricciardo hoe dan ook een straf in Montreal zou moeten accepteren. Een belangrijk onderdeel van de motor in diens bolide zou voor de derde keer vervangen moeten worden en dat zou hem in ieder geval tien plaatsen in de startopstelling kosten.

Ricciardo, dit seizoen al winnaar van twee races, hoopt in Montreal echter enkele onderdelen nog te kunnen gebruiken die eerder dit seizoen al werden vervangen in zijn auto. Met de zege in 2014 en de derde plek vorig jaar heeft hij in Canada een prima staat van dienst opgebouwd.