Verstappen wordt moe van alle vragen

Max Verstappen is alle op- en aanmerkingen op zijn rijgedrag een beetje beu. ,,Ik word moe van alle vragen”, verzuchtte de Formule 1-coureur van Red Bull in de aanloop naar de Grand Prix van Canada zondag in Montréal. ,,Het heeft geen zin meer om over mijn rijstijl te praten. Ik zal echt niet veranderen. Ik ben op mijn manier gekomen waar ik nu ben en blijf gewoon mijn ding doen.”

Verstappen beleeft tot dusver een moeizaam seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij reed in de eerste zes races van dit jaar pas één keer naar het podium. Crashes met onder anderen teamgenoot Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel van Ferrari leverden hem veel kritiek op. Bijna twee weken geleden reed de twintigjarige Nederlander in Monaco zijn bolide in de derde vrije training via de vangrails de omheining in. Door de opgelopen schade kon hij niet deelnemen aan de kwalificatie. Vanaf de laatste startpositie eindigde hij tijdens de Grand Prix nog als negende.

,,Ik heb dit seizoen slechts twee fouten gemaakt. Een was in Monaco. Ik weet precies wat ik beter moet doen.”