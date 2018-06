Durant bevestigt langer verblijf bij Warriors

Basketballer Kevin Durant gaat een nieuw contract tekenen bij Golden State Warriors. De forward, die met zijn ploeg in de finale van de NBA tegen Cleveland Cavaliers met 3-0 leidt, bevestigde dat tegenover sportzender ESPN. Het tweejarig contract dat Durant tegen een vergoeding van zo’n 43 miljoen euro vorig jaar tekende, bevat een ontsnappingsclausule maar Durant is zeker niet van plan op te stappen. Hij wil zijn contract laten openbreken.

Wel zal er fors meer betaald moeten worden voor de zesvoudig All Star. Durant nam vorig jaar genoegen met een lager salaris zodat de titelverdediger uit Oakland geld overhield voor het vastleggen van Andre Iguodala en Shaun Livingston. Bij een nieuwe vierjarige aanbieding zou het nu gaan om een salaris van zo’n 33 miljoen euro per seizoen.

Durant was de grote man in Game 3 van de NBA-finale met 43 punten waaronder een belangrijke driepunter in de slotminuut. ,,Sommige van zijn schoten zijn uniek. Dat kan verder niemand”, sprak coach Steve Kerr bewonderend. Zijn ploeg kan de titel vrijdag prolongeren.