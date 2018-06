Golfer Huizing verder bij Shot Clock Masters

Daan Huizing staat na de tweede ronde van de Shot Clock Masters op de gedeelde 27e plaats. De Nederlandse golfer ging vrijdag tijdens de tweede ronde van het evenement dat deel uitmaakt van de Europese Tour rond in 70 slagen. Huizing had een dag eerder tijdens de openingsdag in Atzenbrugg (vlakbij Wenen) 71 slagen nodig. Met 141 slagen mag Huizing zaterdag terugkomen voor ronde drie. De ‘cut’ ligt op 146 slagen.

De Fin Mikko Korhonen leidt met een totaal van 135, negen onder par. Steve Webster uit Engeland en de Zuid-Afrikaan Justin Walters delen de tweede plaats met 136 slagen. Miguel Angel Jimenez is voorlopig met 137 gedeeld derde. De Spanjaard won op de Europese Tour al 21 toernooien.

De Nederlander Joost Luiten komt wegens een polsblessure voorlopig niet in actie.