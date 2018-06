Iannone verruilt Suzuki voor Aprilia

Andrea Iannone komt vanaf komend jaar in de MotoGP voor Aprilia uit. De Italiaan komt over van Suzuki. Bij Aprilia neemt Iannone de plaats in van de Brit Scott Redding.

,,De combinatie van Iannone en Aprilia is een fantastische, een van de meest interessante in de MotoGP. Dit moet goede resultaten opleveren”, aldus teambaas Fausto Gresini.

Aprilia is voor Iannone het vierde team in de MotoGP. De 28-jarige Italiaan begon in 2013 bij Pramac Ducati en kwam naast Suzuki ook nog uit voor het team van Ducati. Van 2005 tot 2009 reed Iannone in de 125cc al wel voor Aprilia.