Krumins mag ook 5000 meter lopen bij EK

Susan Krumins mag in augustus bij de Europese kampioenschappen atletiek behalve de 10.000 meter ook de 5000 meter lopen. De 31-jarige atlete voldeed vrijdag tijdens de Next Generation Athletics in Nijmegen aan de limiet. Krumins noteerde een tijd van 15.22,70. De Atletiekunie had de limiet vastgesteld op 15.30,00.

Al 33 Nederlandse atleten hebben zich voor de EK in Berlijn gekwalificeerd. De komende periode kan de ploeg verder uitdijen, als ook de estafetteploegen nog worden toegevoegd. Aan de vorige EK in 2016 in Amsterdam deed een recordaantal van 55 Nederlanders mee. Atleten hebben nog tot en met 22 juli om zich te plaatsen.