Nadal laat Del Potro kansloos en is finalist

Tennisser Rafael Nadal heeft zich voor de elfde keer geplaatst voor de finale van Roland Garros. In een eenzijdig duel liet hij Juan Martín del Potro met 6-4 6-1 6-2 kansloos.

In de eindstrijd neemt Nadal het zondag op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem, die vrijdagmiddag een einde maakte aan het sprookje van Marco Cecchinato.

In de eerste set deed Del Potro niet veel onder voor Nadal, maar in de tweede en derde set kon de lange Argentijn het tempo van de tienvoudig kampioen in Parijs niet bijbenen.

Del Potro kreeg in de eerste set zes kansen op een break, maar verzilverde er niet een. Nadal kreeg pas in de tiende game zijn eerste breakpoints en hij benutte zijn tweede kans.

In de eerste set won Del Potro dertig punten en in de tweede en derde set gezamenlijk 31. De Argentijn scoorde weinig met zijn service en sloeg slechts twee aces, beide in de eerste set.

De lange slagenwisselingen werden vaak in het voordeel van Nadal beslist en illustratief was dat Del Potro voorafgaand aan het laatste punt als een verslagen bokser over de boarding hing.

Del Potro had vijf van de veertien eerdere onderlinge duels gewonnen, maar versloeg Nadal nog nooit op gravel.

Nadal gaat komend weekeinde op voor zijn zeventiende grandslamtitel. De Spanjaard verloor in Parijs nog nooit een finale.