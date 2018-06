Roeier Lücken stopt per direct

Toproeier Robert Lücken heeft zijn sportieve loopbaan per direct beëindigd. De roeibond KNRB bevestigde het besluit van de 33-jarige Amsterdammer die zijn maatschappelijke loopbaan voorrang geeft. ,,Ik hoop mijn master geschiedenis zo snel mogelijk af te ronden om vervolgens als docent aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast ga ik in september trouwen, een nieuwe fase in mijn leven”, aldus Lücken, die deel uitmaakte van de Holland Acht die brons pakte op de Olympische Spelen van Rio 2016.

Lücken maakte meer dan negen jaar deel uit van het Aegon Nationaal RoeiTeam. Of het afscheid definitief is, weet hij niet. ,,Het enige wat op mijn erelijst ontbreekt is olympisch goud. Dat knaagt behoorlijk. Het kan zomaar eens de drijfveer zijn om toch nog een keer volle bak te gaan. Ik weet in ieder geval dat ik mijn gouden droom op de huidige manier niet ga waarmaken, dus voor dit moment is dit de beste keuze”, aldus Lücken.