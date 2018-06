Rugblessure houdt Clement aan de kant

Stef Clement moet afzien van deelname aan de Ronde van Zwitserland. De coureur van LottoNL-Jumbo is met rugklachten teruggekeerd van een hoogtestage. Clement is in voorbereiding op de Tour de France. Of de rugblessure zijn optreden in Frankrijk in de weg staat, kon hij nog niet zeggen. ,,We werken er nu hard aan”, aldus Clement.

De ploeg waarmee LottoNL-Jumbo zaterdag in Zwitserland van start gaat, bestaat uit Steven Kruijswijk, Koen Bouwman, Bram Tankink, Tom Leezer, Bert-Jan Lindeman, de Belg Maarten Wynants en de Italiaan Enrico Battaglin.

Kruijswijk, die ook op hoogte trainde in de Sierra Nevada, is de kopman in de Tour. Een andere belangrijke troef, Primoz Roglic, bereidt zich in eigen land in de Ronde van Sloveniƫ voor op de Tour. Datzelfde geldt voor sprinter Dylan Groenewegen. Die ronde begint woensdag.