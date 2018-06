Schippers dit keer wel naar NK in Utrecht

Dafne Schippers doet in aanloop naar de Europese kampioenschappen atletiek mee aan de nationale kampioenschappen in Utrecht. De Atletiekunie meldt dat de topatlete zich heeft ingeschreven voor de 100 meter, die vrijdagavond 22 juni op het programma staat. Schippers neemt het op tegen onder anderen Jamile Samuel, Naomi Sedney en Marije van Hunenstijn.

Schippers sloeg vorig jaar de NK in haar geboortestad nog over omdat ze in aanloop naar de WK in Londen de voorkeur gaf aan een extra trainingsperiode.

Bij de mannen is Churandy Martina op de 100 meter de blikvanger. Hij treft onder anderen Hensley Paulina, Solomon Bockarie, Taymir Burnet en Christopher Garia. Sifan Hassan en Susan Krumins hebben zich voor de 5000 meter aangemeld. Discuswerper Rutger Smith hoopt bij de NK de limiet voor de EK te halen.

De NK atletiek zijn van 21 tot en met 24 juni op atletiekbaan Maarschalkerweerd. Het polsstokhoogspringen is op het Domplein in het centrum van Utrecht.