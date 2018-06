Sliedrecht Sport weer in Champions League

De volleybalsters van Sliedrecht Sport gaan opnieuw deelnemen aan de Champions League. De landskampioen heeft zich voor het tweede jaar op rij aangemeld voor de hoogste Europese clubcompetitie, waaraan wel de nodige kosten zijn verbonden. Op 28 juni is de loting.

,,Als Sliedrecht Sport gaan we altijd voor het hoogst haalbare”, lichtte voorzitter Cees Boer toe. ,,Als landskampioen hebben onze meiden een ticket voor de Champions League verdiend, dus gaan we graag wederom dat avontuur aan. Financieel is het echter nog niet rond en daarom doen we een dringend beroep op het bedrijfsleven in Sliedrecht en omstreken om dit mogelijk te maken.”

Vorig seizoen strandde Sliedrecht Sport in de derde ronde tegen het Italiaanse Imoco Volley Conegliano, de club van international Robin de Kruijf. Naar verwachting stroomt de ploeg net als vorig jaar in de tweede ronde in. Bij vroege uitschakeling komt Sliedrecht nog uit in de CEV Cup. ,,Voor de speelsters is het gaaf en heel motiverend om op het hoogste platform voor clubteams mee te kunnen doen”, reageerde trainer-coach Vera Koenen verheugd op de aanmelding.