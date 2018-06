Thomas nieuwe leider in Dauphiné, Martin wint

Daniel Martin heeft de vijfde rit in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Ierse wielrenner van UAE Team Emirates bleef vrijdag in de 130 kilometer lange etappe van Grenoble naar Valmorel Geraint Thomas met een aankomst bergop 4 seconden voor. De Brit is wel de nieuwe leider in het klassement. Thomas neemt de gele trui over van Gianni Moscon, zijn Italiaanse ploeggenoot bij Team Sky.

Martin was een dag eerder al dicht bij dagsucces, maar toen eindigde hij als tweede achter de Fransman Julian Alaphilippe.