Toernooisensatie Cecchinato mist finale Parijs

Dominic Thiem is de eerste finalist op Roland Garros. De Oostenrijker, die tijdens de afgelopen twee edities in de halve eindstrijd bleef steken, maakte een einde aan het toernooi van de Italiaanse sensatie Marco Cecchinato: 7-5 7-6 (10) 6-1.

De 24-jarige Thiem staat zondag voor het eerst in de finale van een grand slam. Rafael Nadal of Juan Martín del Potro is daarin zijn tegenstander.

Cecchinato baarde de afgelopen dagen opzien door David Goffin en Novak Djokovic uit te schakelen. Vooral na de zege op Djokovic was de nummer 72 van de wereld, die nog nooit een partij op een grand slam had gewonnen, groot nieuws.

In het duel met Thiem wist Cecchinato er, ondanks een wat onwennig begin, opnieuw een spannend duel van te maken. Toen hij de tweede set via een spannende tiebreak verloor, was de tank duidelijk leeg. De derde set duurde slechts 23 minuten.

In de tiebreak liet Cecchinato drie setpunten onbenut.

Nadat Thiem in de laatste game nog twee breakpoints had weggewerkt, benutte hij zijn eerste matchpoint. Het publiek trakteerde Cecchinato kort daarna op een staande ovatie.