Trump: winnaar NBA niet welkom in Witte Huis

Het winnende basketbalteam in de finale van de NBA is dit jaar niet welkom in het Witte Huis. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag tegen verslaggevers.

Sterspelers LeBron James (Cleveland Cavaliers) en Stephen Curry (Golden State Warriors) zeiden eerder deze week dat ze een bezoek aan het Witte Huis zouden overslaan als hun team de finale zou winnen. Volgens de twee zou niemand uitgenodigd willen worden.

,,Ik nodigde hen niet uit, ik nodigde LeBron James niet uit en ik nodigde Steph Curry niet uit. We zullen geen van beide teams uitnodigen”, vertelde Trump verslaggevers in het Witte Huis.

,,Het is niet verrassend en tekenend voor hem”, zei James. ,,Het winnen van een Super Bowl, een Stanley Cup, de World Series, een NBA-kampioenschap of een nationaal kampioenschap is veel groter dan een uitnodiging voor het Witte Huis. Vooral met hem daar.”

Golden State heeft in de NBA Finals nog één overwinning nodig. Het leidt met 3-0.

Trump zei dat de ijshockeyers van Washington Capitals, de winnaar van de Stanley Cup, waarschijnlijk wel een uitnodiging zullen ontvangen.