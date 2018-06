Turnster Lieke Wevers neemt voorlopig rust

Lieke Wevers komt dit jaar niet meer in actie. De Nederlandse turnster is op dit moment zowel in fysiek als mentaal opzicht niet klaar voor wedstrijden, meldt gymnastiekbond KNGU.

,,Na de Olympische Spelen in 2016 is Lieke vol enthousiasme en overgave doorgegaan. Dit heeft zowel fysiek als mentaal zijn tol geëist. Hierdoor moet ze nu pas op de plaats maken”, aldus de KNGU. ,,Haar vizier is nog steeds op Tokio 2020 gericht. Alle aandacht zal zich de komende tijd richten op herstel zodat ze uiteindelijk weer fit en fris kan aansluiten op het hoogste niveau.”

De 26-jarige Wevers mist dit jaar in augustus de EK turnen in Glasgow en in oktober de WK turnen in Qatar. Bij de Spelen in Rio maakte Wevers deel uit van het Nederlandse team dat in de teamfinale als zevende eindigde. Individueel kwam de in Leeuwarden geboren turnster in de meerkampfinale tot de twintigste plaats.